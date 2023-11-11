قرعة الحج 2024.. ما الفئات المحظورة من السفر لأداء المناسك؟

بمجرد إعلان وزارة الداخلية عن قرعة الحج 2024، توافد الكثير من الراغبين في الفوز بالقرعة على التقديم، الذي بدأ يوم 21 أكتوبر واستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، وينتظر المتقدمون إعلان النتيجة حتى يتمكنوا من إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وحددت وزارة الداخلية، الضوابط الخاصة بالتقديم وقبول طلبات قرعة الحج 2024، كما حددت الفئات المحضورة من السفر لأداء المناسك، ونوضح من خلال هذا التقرير، الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة، وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، كالتالي:

الفئات المحظورة من السفر في قرعة الحج 2024

لفتت وزارة الداخلية في إعلانها قرعة الحج 2024، إلى أنّ هناك عددًا من الفئات ممنوعة من السفر، التي تكون متعلقة بالحالة الصحية، وجاءت كالتالي:

1- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكُلوي.

2- مرضى تَليف الرئة منعًا لتعرضهم لأزمات صحية.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

5- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة.

واشترطت وزارة الصحة والسكان المصرية، على المسافرين لأداء فريضة الحج، اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليًا (كوفيد – 19)، على أنّ يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية، بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم، كشرط للحصول على التأشيرة.