انطلاق مهرجان العسل المصري بمشاركة 30 دولة بعد غد

ينطلق بعد غد الاثنين، مهرجان العسل والمؤتمر الدولي لعسل النحل تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته السادسة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 30 دولة لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.

موعد افتتاح مهرجان العسل

وقال المهندس فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إنه سيتم افتتاح المؤتمر والمهرجان الساعة العاشرة صباحاً بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات في مدينة نصر بجوار استاد القاهرة.

صادرات عسل النحل

من جانبه كشف معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية أن مصر تصدر 25% من إجمالي صادرات العالم من طرود نحل العسل، وما يزيد عن 3000 طن عسل نحل سنويا من أعسال الشمر والبردقوش والموالح والبرسيم.

تنفيذ مشروعات تربية النحل

أوضح المعهد في تقرير له أن مصر تخطط لتنفيذ مشروعات تربية النحل في المشروعات القومية الجديدة منها المشروع القومى الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، كما يتم تنفيذ مشروع النبات والنحل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و6 دول من البحر الأبيض المتوسط، وهي مصر والجزائر وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان.

كما انتهت مصر من وضع خريطة لأهم الأمراض التي يتعرض لها النحال، ومنها الأمراض طفيلية مثل أكاروس الفاروا، والبكتيرية مثل عفن الحضنة الأمريكي والأوروبي.