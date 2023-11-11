استعدادات مكثفة في الغردقة لتأمين مباراة الأهلي والجونة

تشهد مدينة الغردقة استعدادت أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والجونة على استاد خيري بشارة في دوري NILE بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، ونشر الخدمات الأمنية حول محيط الاستاد وتفتيشات مشددة.

استعدادت أمنية لتأمين مباراة الأهلي والجونة

رفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحت إشراف اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد منذ وصول فريق النادي الأهلي الي الغردقة ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة حول محيط الاستاد َوتواجد أمني مكثف منذ صباح اليوم.

وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس بتحديد البوابة الجنوبية لاستاد الجونة لدخول جماهير فريق النادي الأهلي والبوابة الجنوبية الشمالية لفريق نادي الجونة، ولن يتم السماح بالتواجد بمحيط الأستاد إلا لحاملي تذاكر المباراة والدعوات فقط.

فريق النادي الأهلي في الغردقة

الأهلي في الغردقة

يذكر أن فريق النادي الأهلي وصل مساء أمس الجمعة إلى مدينة الغردقة عبر مطار الغردقة واستقل الفريق أتوبيسا سياحيا إلى منتجع الجونة وبات في أحد الفنادق الشهيرة في منتجع الجونة القريب من استاد خيري بشارة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

من المقرر أن يلتقي في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، فريق الجونة والنادي الأهلي على استاد خالد بشارة بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة في دوري NILE.