رفع 103 آلاف طن مخلفات في حملة بالدقهلية

شنت رئاسة عدد من المدن في محافظة الدقهلية حملة مكبرة في قطاع النظافة ورفع المخلفات الصلبة وتفريغ الصناديق والحاويات والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين وحفاظا على البيئة من التلوث.

حملات في السنبلاوين

قال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين في بيان نقوم بمتابعة حملات رفع المخلفات بشكلٍ يومي صباحا ومساء ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السير والمرور وتم رفع 103 آلاف طن من المخلفات وتفريغ صناديق القمامة وتطهير أماكن تجمعات النفايات وتعقيمها حرصا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض.

وأكد نادر محي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، أن أعمال النظافة واعمال الحملة الميكانيكية مستمرة في نطاق مركز المدينة وصباحا واستهدفتا دائرة الوحدة المحلية بالعصافرة وتكثيف العمل للوصول إلى أعلى مستوى من النظافة حفاظا على سلامة البيئة وصحة المواطنين بالإشراف المباشر من رئيس الوحدة المحلية ومسؤول المخلفات الصلبة ومشرفي النظافة بالوحدة ورفع 1000 طن من المخلفات.

تكثيف حملات النظافة في الدقهلية

وتابع حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، أعمال منظومة النظافة بنطاق مركز المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والقمامة والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بمداخل ومخارج القرية، ومرور معدات النظافة للجمع من المنازل بالشوارع الرئيسية والفرعية واستهدفنا قرية صهرجت الصغرى، ومازال العمل مستمر لمتابعة ما يتم من أعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.