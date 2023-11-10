إزالة 7 مخالفات بناء في حملة مكبرة بسوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، بالتعاون مع مركز شرطة طما 7 حالات تعدٍ على مساحة ثلاث قراريط ونصف على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما في إطار تكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حملة إزالة بطما

قالت المهندسة هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لـ«الوطن»، إن حملة الإزالة اليوم شارك بها بمدينة طما جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، و رمضان نوير رئيس مجلس قروي مشطا وقوة من مركز شرطة طما، ومسؤولي الإدارة الزراعية بطما.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضافت «الشافعي»، أن الحملة استهدفت الإزالات بقرية مشطا وقرية كوم العرب وقرية المدمر، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط ونصف، وشددت على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدنية طما لرصد حالات التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدة أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.