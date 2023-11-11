ناقد رياضي: مصر تمتلك منتخبا قادرا على الوصول إلى كأس العالم

قال الناقد الرياضي، الدكتور عثمان إبراهيم، إن الأزمة المالية لنادي الزمالك جعلت من الصعب عليه أن يبحث عن مدير فني أجنبي، والمدير الفني السابق للنادي الأهلي موسيماني بعيد عن تدريب الفريق الأبيض، ومن المتوقع أن يكون المدير الفني القادم للزمالك مصريا.

مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت الكثير من الأخطاء الدفاعية

وأضاف الناقد الرياضي في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد على قناه ten، أنه فيما يخص مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك، فإنه يرى أن هناك الكثير من الأخطاء الدفاعية من الفريقين بالاضافة إلى اعتراف عواد بأنه السبب الرئيسي في الأهداف التي دخلت شباك الزمالك.

مصر تمتلك منتخب قوي قادر على الوصول إلى كأس العالم

وأكد الناقد الرياضي في لقائه مع الإعلامية سلمى عادل أن مصر تمتلك منتخبا قويا قادرا على الوصول إلى كأس العالم, وأن هناك 9 مقاعد إفريقية في كأس العالم المقبل ومن المتوقع أن تتأهل مصر بسهولة كونها أحد افضل المنتخبات الأفريقية حاليا.