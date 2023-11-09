مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر في الفترة الحالية لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لذلك يرغب كثيرون في معرفة مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

وحول موعد مباريات منتخب مصر، فإن المنتخب يخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري، بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم الاثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تتجه البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي، وكان المنتخب المصري أقام معسكر الاستعدادات للمباريات في الإمارات منذ أكتوبر الماضي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، وفاز على الأول بهدف نظيف، وتعادل مع محاربي الصحراء 1-1.

ويستهدف منتخب مصر تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، خاصة بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد للقارة الأفريقية، حيث تستضيف بطولة كأس العالم 2026، قارة أمريكا الشمالية، بتنظيم مشترك من 3 بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وتأتي مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات مونديال 2026 على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي، يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر، يوم 19 نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو، تقام فى الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر، تقام في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر، تقام فى الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون، تقام فى الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا، وتقام في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر، وتقام في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر، وتقام في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا، وتقام فى الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.