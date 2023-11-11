محافظ المنوفية يوجه بالتعامل الفوري مع مخالفات البناء وإزلتها في المهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات سواء بالبناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص.

التعاون بين الأجهزة لإزالة التعديات

وأِشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل جهودها المكثفة في المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتعامل وبكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتفعيل محاضر التبوير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات بناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

محافظ المنوفية: التعامل الفوري مع أي مخالفة

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون في محاسبة أي مسؤول في التقصير في مهام أداء واجبه الوظيفي، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون، وكذا الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً.