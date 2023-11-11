قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ36 من عدوانها على فلسطين، اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت القوات اليوم، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة، وداهمت عدت منازل بينها منزل الأسير الشهيد سامي أبودياك، وحطمت محتوياته.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنين، وسط تحليق المسيرات، واعتقل جنود الاحتلال، شابا يدعى رمزي حج محمد، قرب حاجز عورتا جنوب نابلس، كما اعتقلوا شابا آخر يدعى محمود السعودي، وفتشوا عددا من المنازل في نابلس، كما اعتدزا على أحد الفلسطينيين بالضرب قرب مفرق أودلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحام قوات الاحتلال قرى جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال، قرى بيتا وقصرة وأودلا جنوب نابلس، كما اقتحمت، بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقل جنود الاحتلال 9 فلسطينيين، فيما أصيب شاب فلسطيني، برصاص جنود الاحتلال، في قلقيلية.