«رياضة الدقهلية» تواصل فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية مهارات الطلائع

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بمواصلة فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي بمحافظة الدقهلية داخل مركز شباب ميت غمر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان لها، أنه يجري تنفيذ الفعاليات خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 يناير المقبل، ويأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، بالاهتمام بالشباب والنشء.

تنظيم فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات

واضافت أنه يجري التدريب في المراكز في محافظة الدقهلية ومن ضمنها مركز ميت غمر من خلال القادة الكشفين لــ200 طليع وطليعة لكل مركز.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أنه جرى تنفيذ الفعاليات بمركز شباب مدينة ميت غمر التابع لإدارة شباب ميت غمر، من خلال استخدام قوالب الشمع وعمل مجسمات تدريب بمساعدة مدربي الفن التشكيلي والمبتكرين علميا.