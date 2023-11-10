ختام فعاليات الدورة التدريبية لاستراتيجيات مكافحة البلهارسيا

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اختتام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإداره البلهارسيا والفاشيولا فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج.

دورة تدريبية في الدقهلية

وأشار مكين في بيان له إلى أن الدورة جاءت بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار اهتمام الدولة بالقضاء على البلهارسيا ومكافحة الطفيليات المعوية والارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية على جميع المستويات.

واستمر التدريب على مدار3 أيام واستهدف مديري المتوطنة والمراجعين وفنيي المعمل الجدد بالادارات الصحية التابعة به، وتناول استراتيجية الوزارة في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى جانب أعمال المسح الميدانى وكيفيه التسجيل بالسجلات وأشكال البويضات والطفيليات.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالادارات الصحية وداعيا جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل.