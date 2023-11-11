محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال في تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بعدد من أحياء المحافظة، حيث يجري تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة الشارع، تحت إشراف جهاز التعمير «منطقة تعمير بورسعيد».

أماكن انتظار للسيارات

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

خطة موسعة لتطوير الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت، موضحا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، لافتا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في كافة المجالات، بما يحدث طفرة في مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.