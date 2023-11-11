الإعلامية داليا أبو عمر تنضم لقناة CBC ببرنامج «المغامر»

أعلنت شبكة قنوات CBC انضمام الإعلامية داليا أبو عمر لقناة CBC العامة لتقديم البرنامج الاقتصادي «المغامر»، والذي يعد من البرامج الرائدة على شاشة القناة، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في خريطة برامجها خلال الفترة المقبلة.

طبيعة برنامج المغامر على cbc

يقدم برنامج «المغامر»، المرتقب عرضه على قناة cbc، تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط ودور هذه الشركات في نمو الاقتصاد.

كما يلقي البرنامج الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، بالإضافة لقيام البرنامج بدور خدمي وتوعوي، كما يراعي أهمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وكيفية النهوض بها بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.