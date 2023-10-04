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قناة cbc تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر يومي الخميس والجمعة

كتب:

هبة أمين
05:54 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
قناة cbc

قناة cbc

تحتفل قناة cbc، على مدار يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، إذ تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي أنتجتها خصيصًا لهذه المناسبة.

أبطال نصر أكتوبر العظيم

وتستضيف قناة cbc، مجموعة من أبطال أكتوبر، في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر، ويتحدثون لأول مرة، عن إنجازات حققوها على الجبهة، كما تستضيف القناة فرقتي هارموني، والسمسمية، لتقديم عدد من الأغاني.

cbc تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الاحتفالات التي تنظمها محافظات مصر للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة باحتفالات أكتوبر على مدار يومي الخميس والجمعة.

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