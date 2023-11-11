سقوط أمطار رعدية على البحر الأحمر.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مناطق جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار رعدية صباح اليوم السبت، وحالة من التقلبات الجوية وتكاثف الغيوم والسحب ورياح شديدة على فترات متقطعة، ورفعت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارىء بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

سقوط أمطار البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات أجهزة البحر الأحمر لاستقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، لافتًا إلى الدولة نفذت مشروعات الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، تكلفت ملايين الجنيهات.

مشروعات الحماية من أخطار السيول

وأضاف أنّ مشروعات الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر، ضمت 28 سدًا وبحيرة صناعية و برابخ ومخرات السيول بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، وكانت لها أهمية كبيرة في حجز كميات من مياه السيول التي شهدتها مدن المحافظة على مدار الأيام السابقة، وتوجيه المياه بعيدًا عن كردون المدن.

كانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، فرصة لسقوط الأمطار اليوم السبت، على مناطق من جنوب الوجه البحري وتصل إلى رعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.