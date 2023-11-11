رئيس حي المنتزه: حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار التصدي للبناء المخالف وإنفاذًا للقانون لمنع التعديات كافة على الأراضي الزراعية، شنت وحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطيه ومهندس التنظيم، حملة بناءً على البلاغات الواردة من إدارة الأزمات، وتم التوجه إلى عزبة المراغي وفك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي، والتحفظ على كمية من الخشب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

فك شدات خشبية

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنّ الحملة استكملت أعمالها، وتم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث العلوي رابع شارع من على اليسار، متفرع من رقم 2 عزبة محسن 2، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث العلوي ثاني شارع من على اليسار، متفرع من رقم 2 عزبه محسن 2.

تتبع أعمال البناء المخالفة

وأوضح اللواء سحلول، أنّ جهود الحي تتواصل بشكل يومي لرصد وتتبع أعمال البناء المخالفة وردع المخالفين، وتنفيذ القانون بكل حزم ولا تهاون مع أي مخالفات مباني لفرض الانضباط واحترام القانون ولن يتم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات في نطاق الحي، والحملات مستمرة بشكل دوري لوقف ظاهرة البناء المخالف.