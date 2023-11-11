شاب بمطروح يطلق اسم «غزة» على مولودته: رسالة للأجيال القادمة

في لفتة طيبة من القبائل العربية في مطروح بدعم القضية الفلسطينية وتعاطفا مع الأحداث التي تشهدها غزة خلال هذه الأيام، رزق الله أحد شباب قبائل مطروح، حمدي علي الزعيري بمولودة منذ ساعات قليلة، حتى سارع بتسميتها «غزة»، مما يعكس مدى الحب النابع من القلب المصري إلى أهل فلسطين وغزة.

رسالة للأجيال أطفالنا هم أبناء غزة

وحول سبب تسميته واختياره لهذا الاسم، أكد «الزعيري» ابن قبيلة الزعيرات من قبائل أولاد علي في مدينة رأس الحكمة بمطروح في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن غزة في قلوبنا، وليعلم الجميع أن أبناء غزة هم أبناؤنا، وأبناؤنا هم أبناؤهم، ونحن كيان واحد وشعب واحد قضيتنا واحدة، وقوميتنا واحدة، وفلسطين عربية وستظل عربية، وغلاوة أطفال غزة من غلاوة أطفالنا، فهي رسالة نزرعها في الأجيال القادمة بأن يعرفوا أن غزة هي قضيتنا جميعاً ننقلها لهم ويحملها أبناؤنا من بعدنا.

أشقاء غزة

ويكمل «الزعيري»: «لم أجد أغلى من هذا الاسم لمولودتي الصغيرة في هذا التوقيت، الذي يتعرض فيه أبناء غزة للقصف والضرب والقتل ونحن قلوبنا تعتصر، ولكن سأُعلٍم طفلتي هي وأشقاؤها الفتيات الثلاثة أننا سنظل ننادي بالقضية الفلسطينية حتى يحصلوا على حقوقهم، وأنها تجري في عروقنا مجرى الدم، وأننا لن نتركها تقع في يد العدو المحتل ونقف دوما شعبا وقيادة سياسية خلف القضية الفلسطينية، فكلنا شعب عربي واحد، ووطن واحد، وستظل غزة رمز العزة».