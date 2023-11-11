أستاذ علوم سياسية: مصر درع حماية للقضية الفلسطينية وسكان غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر مارست مصطلح الدبلوماسية الخشنة، عندما منعت قوات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، لتتمكن الجهود المصرية من حل المشكلة، باشتراطها عدم استقبال مزدوجي الجنسية، إلا في مقابل توصيل الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة.

وأضاف «الرقب» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمثل درع حماية للقضية الفلسطينية ولسكان قطاع غزة، إذ نجحت في مواجهة التحديات، خاصة على المستوى السياسي، ورفضت التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية قضيتهم وعقدت مؤتمر القاهرة للسلام، وكل هذه الجهود مقدرة من الشعب الفلسطيني.

«الرقب»: مصر تتبنى مشروع إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين

وتابع «الرقب»: تتبنى مصر المشروع السياسي المطالب بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحدثت قبل يوم 7 أكتوبر، على ضرورة فتح آفاق سياسية للعمل ما أدى إلى تغير مواقف بعض الدول الغربية في الوقت الراهن.