موعد إجازة نصف العام 2024.. كم يوم يحصل عليه الطلاب؟

منذ بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، وينتظر الطلاب موعد إجازة نصف العام 2024، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي حتى نهايته، وتتضمن تلك الخريطة، موعد بدء وانتهاء إجازة نصف العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة الخاصة بخريطة العام الدراسي 2024/2024، ونوضح من خلال هذا التقرير، موعد إجازة نصف العام 2024، التي جاءت كالتالي:

موعد إجازة نصف العام 2024

وعن موعد إجازة نصف العام 2024، أوضحت الوزارة أنها تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير، وتستمر حتى 8 فبراير، على أنّ يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد تلك المدة، وتصل مدة إجازة نصف العام إلى إسبوعين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024

وتتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2023 الآتي:

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 21 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

- ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- وبالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يُخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.