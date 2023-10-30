تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة انتظام العام الدراسي

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.

الضوابط واللوائح

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنا جهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي الجديد، والالتزام بكل الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

مبادرة رئاسية

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه تم تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذي يتناسب مع طبيعة عملهم.

كما أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إصدار قرار وزاري لتعيين هؤلاء المديرين، كما وجه مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التي ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، كما شدد أيضا على أهمية تقديم كل سبل الدعم لهم من قبل مديري الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.