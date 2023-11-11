«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يعلق لافتات دعاية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

علقت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بكافة شوارع المحافظة، مزيلة برمزه الانتخابي النجمة رقم 1 وذلك لتعريف الناخبين بالرمز، بالإضافة لشعار الحزب «هنكمل المشوار».

وجرى نشر وتعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وبالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ فى نفس اليوم، برعاية حزب مصر أكتوبر.

وأكد المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب علق اللافتات بالشوارع الرئيسة وواجهات العمارات والمواقف، مؤكدًا أحقيته الكاملة فى أن يكون رئيس مصر القادم وزعيمها لما بذله من تضحيات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وما قدمه لرفع اسم مصر وعودتها لريادتها المستحقة بين الأمم.

وأضاف «حلمي»، في بيان له، إن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، وإن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

والجدير بالذكر، أن فترة الدعاية الانتخابية تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.