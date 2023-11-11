«رياضة الدقهلية» تنظم ثاني فعاليات الرواق الأزهري في مركز شباب الدريس

نظمت الإدارة العامة لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، ثاني فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، والذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بمركز شباب الديرس التابع لإدارة شباب أجا.

تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان لها، إلى أن الرواق الأزهري يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بنخبة من علماء الأزهر الشريف.

وأوضحت أن الندوة الدينية جاءت بمحاضرة الشيخ محمد حمدين بالأزهر الشريف اليوم، تحت عنوان «التسامح في الاسلام»، وقال خلالها إن التسامح هو خلق إسلامي رفيع، وقيمة أخلاقية عظيمة، ودعا إليها الدين الإسلامي الحنيف، وحث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

التسامح أعظم الأخلاق السامية

وتناولت الندوة الحديث عن أهم فوائد التسامح في الدين الاسلامي وضرب عدة أمثلة من الدين الإسلامي عن التسامح وفوائده على المسلمين، وضرورة التمسك بالتسامح، فهو ذو أهمية كبيرة في الإسلام وأعظم الأخلاق الإسلامية، ومن أهم القيم الإنسانية، وأهم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.