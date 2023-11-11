أبو مازن: نطالب بحماية دولية لشعبنا وألا نترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملًا لكامل أرض فلسطين، بما يشمل الضفة والقدس وغزة، مواصلًا: «نرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، التي نرسلها شهريًا لقطاع غزة الذي لم نتخل عنه يومًا واحدًا، وبلغ إجمالي الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة، منذ أحداث عام 2007 أكثر من 20 مليار دولار، وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء، ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي».

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة والمنعقدة في الرياض: «نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذا ما طالبنا به على نحو متكرر، لكننا نُترك وحدنا أمام العدوان الإسرائيلي».

وتابع: «يجب اعتماد خطة لتنفيذ سياسي مستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرار الأممي 194، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، وهو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».