مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يستعد لفتح باب التقديم لدورته الثانية

عقدت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الاجتماع الأول لمجلس أمناء المهرجان، بتشكيله الجديد، استعدادا لبدء التحضيرات وفتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان، والمهداة للفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز، والمقرر عقدها فى الفترة من 26 أبريل حتى الثاني من مايو 2024.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء من الأعضاء المؤسسين الفنان فتحي عبد الوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والإعلامية الكبيرة مشيرة موسى، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج سعيد قابيل.

وانضم إليهم في التشكيل الجديد الدكتور أمل جمال وكيل وزارة الشباب سابقا واستشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والفنانة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والمخرج المسرحي الدكتور محمود أبو دومة، والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، إضافة إلى مديرتي المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ورئيس المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي.

نجاح الدورة الأولى

وأشارت عبير لطفي الى أن الدورة الأولي للمهرجان حققت نجاحا كبيرا على المستويين المحلي والعربي وكذلك الدولي، وحصدت العروض التي شهد مهرجان إيزيس عرضها العالمي الأول، عددا من الجوائز في مهرجانات دولية وعربية أخرى على مدار العامين الماضيين مثل العرض التونسي «آخر مرة» للمخرجة وفاء طبوبي الذى حصد جوائز مهرجاني القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وأيام قرطاج المسرحية في تونس، مؤكدة أن تأسيس كيان رسمي للمهرجان ومؤسسة يعمل تحت مظلتها تطلب بعض الوقت، ولذلك تأخر انعقاد دورته الثانية حتى الأن، ومعلنة عن إنشاء مؤسسة باسم «جارة القمر» ينظم المهرجان من خلالها.

بينما استعرضت مديرتا المهرجان عبير علي ورشا عبد المنعم الإنجازات والمشاريع التي حققها المهرجان، ويضعها في خطة عمله الدائمة على مدار العام وليس فقط خلال فترة انعقاد الدورة.

دعم فني ومالي للعروض المسرحية

وأشارت عبير على إلى أن مشروع حاضنة نهاد صليحة يهدف إلى التطوير وتقديم الدعم الفني والمادي لمشاريع عروض مسرحية تناقش قضايا المرأة أو تكون صانعتها امرأة، على أن تكون من ابداع فنانين وفنانات شباب من أبناء الأقاليم والمحافظات المختلفة إلى جانب العاصمة، ونتج عن هذا المشروع في المرحلة الأولى 6 عروض مسرحية، شارك اثنان منهم في الدورة الأولي لمهرجان إيزيس «المطبخ» و«امرأة وحيدة»، ومثل عرض «المطبخ» المهرجان في العديد من المهرجانات الأخرى وحصد عدد كبير من الجوائز المتميزة منها أفضل مخرج صاعد وأفضل مؤلف وأفضل عرض ثان في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة استمرار المشروع والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية منه قريبا جدا.