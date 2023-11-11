الرئيس السيسي: يجب على إسرائيل تحمل مسؤوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال
الرئيس: مجلس الأمن مسؤول عن ضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية لغزة
كتب:
يارا أشرف
02:05 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء: أولا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بدون قيد أو شرط، ثانيا: وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.
أضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: ثالثا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، رابعا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال».
وتابع: «خامسا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سادسا: إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي».