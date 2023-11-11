وكيل «صحة الشرقية» يتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفى أولاد صقر المركزي

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور المفاجئ على مستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وكيل الصحة يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أولاد صقر، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، مؤكداً على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بقسم الإستقبال.

كما أكد على أهمية الالتزام بخطوط السير بالقسم وغلق باب الاستقبال المؤدي إلى العيادات الخارجية، وفتحه عند الضرورة لتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل المستشفى، متفقداً كشك النساء والتوليد وقام بمناظرة سجلات التردد عليه، موجهاً بتطويره ورفع كفاءته، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.

نقل مسؤولة مكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة

كما تفقد الدكتور هشام مسعود مكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين عدم تواجد مسؤولة المكتب، ووجه وكيل الوزارة بنقلها خارج المستشفى، كما تفقد قسم العمليات الجراحية ووجه بضرورة تطوير أداء الخدمة بالقسم وإجراء العمليات ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بها.

كما تفقد مكتب التذاكر وتم التأكد من تلافي السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة السابقة لوكيل الوزارة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالكهنة، وقام بالمرور على قسم العناية المركزة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، والتأكد من عدم وجود نواقص في الأدوية أو المستلزمات، مؤكداً على أهمية سرعة استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى.

وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على مناظرة وحدة الأشعة المقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل أجهزة الأشعة، وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقاً لاحتياجات المرضى الفعلية، كما تلاحظ عدم نظافة بعض الأماكن غير الطبية بالمستشفى، ووجه بتغيير مشرف النظافة بالمستشفى.