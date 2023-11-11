مدير عام المستشفيات في غزة: الصحة العالمية والأونروا اعتذرتا عن تقديم أي خدمة

أعلن المدير العام للمستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، أنهم يتواصلون باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية لكنهما اعتذرا عن تقديم أي شيء في غزة وفي منطقة الشمال، بحسب ما ذكرته مصادر إعلام فلسطينية.

وأضاف المدير العام للمستشفيات في غزة: «يتم توثيق المجازر في المستشفيات لكن الاحتلال لا يأبه لأي شيء، بل يمعن في عمليات القتل بحق المدنيين».

توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء

ومن جهته، قال أشرف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: العمليات توقفت في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة، اليوم السبت: نحن محاصرون في هذه الأثناء داخل مجمع الشفاء الطبي وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات.

ولفت إلى مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع.