محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير طريق الحراسات في حي الزهور 

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت،، أعمال رفع كفاء وتطوير شارع الحراسات، الذي يقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب، ويطل على بحيرة المنزلة.

ورافق محافظ بورسعيد في الجولة فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والجهات المنفذة للمشروعات، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف وتوسعة طريق الحراسات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال رصف الطرق والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

تجميل شوارع بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تفقد اليوم عددا من الطرق التي يُجرى تطويرها، ضمن أعمال تطوير الطرق التى تشهدها المحافظة مؤخراً وساهمت بشكل كبير في تسير الحركة المرورية.