قبل مواجهة الدوري.. وصول جماهير الأهلي إلى الجونة حاملين أعلام فلسطين

بدأت الجماهير التوافد على استاد خيري بشارة في الجونة بالبحر الأحمر، لمشاهدة مباراة الجونة والأهلي المقرر لها الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري NILE، كما وصل جمهور الأهلي حاملين أعلام فلسطين مساندة للشعب الفلسطيني.

الجمهور يلتقط الصور التذكارية

كما حرص جمهور النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية قبل الدخول إلى استاد خيري بشارة لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة.

مباراة الأهلي والجونة

وفرضت الأجهزة الأمنية بالغردقة سياجا أمنيا حول محيط استاد خيري بشارة بالجونة ونشرت الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفتيشات مشددة على بوابات الدخول والبوابات الإلكترونية وذلك قبل ساعات من بداية المباراة، ولم يتم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملي تذاكر المباراة، تحت إشراف اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر.