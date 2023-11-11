ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34 ألفا و931 طنا تشمل: 16 ألفا و175 طن يوريا و651 طن جبس معبأ وألف طن ملح و3 آلاف و897 طن رمل و1958 طن علف بنجر و11 ألفا و250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و667 طنا تشمل: 9 آلاف و857 طن خردة و9 آلاف و241 طن حديد و200 طن بذرة كتان و 4 آلاف و24 طن ابلاكاش و1081 طن خشب زان و12 ألفا و264 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77 ألفا و255 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 414 ألفا و86 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2456 شاحنة.