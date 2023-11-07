ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة.. ورصيد صومعة القمح يصل إلى 72 ألف طن

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة خلال 24 ساعة، بينما غادرت 10 سفن أخرى، ووصل إجمالي السفن الموجودة في الميناء إلى 35 سفينة.

بيان حركة الصادر

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و44 طنا، تشمل 621 طن يوريا و3500 طن كسب صويا و4077 طن جبس معبأ و7771 طن كلينكر و2018 طن أسمنت معبأ و3861 طن رمل و900 طن ملح معبأ و1100 طن علف بنجر و1196 طن بضائع متنوعة.

بيان حركة الوارد

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23 ألفا و261 طنا، تشمل 6007 أطنان خردة و981 طن خشب زان و2509 أطنان فول و159 طن حديد و2738 طن أبلاكاش و470 طن ذرة و10 آلاف و379 طن قمح.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 190 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 5930 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 72 ألفا و362 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 423 ألفا و319 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2525 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد شحن 25 حاوية 40 قدم متجها إلى العين السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4642 شاحنة.