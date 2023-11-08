29 ألفا و356 طنًا إجمالي حركة البضائع العامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 10 سفن، بينما غادر 8 آخرين، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25063 طنًا تشمل: 1200 طن كسب صويا و2364 طن جبس معبأ و7473 طن أسمنت معبأ و2006 طن رمل و950 طن ملح معبأ و5674 طن علف بنجر و5396 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29 ألفا و356 طنًا تشمل: 10 ألفا و295 طن خردة و3018 طن حديد و3700 طن ابلاكاش و3300 طن ذرة و9043 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4765 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71 ألفً و113 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 421 ألفا و926 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4765 شاحنة.