تفاصيل تشغيل الخط البحري التجاري «رورو» بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي

شهد وزير النقل وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدي جمهورية مصر العربية توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحري تجاري «رورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي التي يتخذ بموجبها الطرفان كل ما يلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحري التجاري لضمان استدامة تشغيله تأكيداً على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك، وذلك على هامش معرض النقل الذكي.

استراتيجية تطوير الموانئ المصرية

وأكد وزير النقل، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ الوزاة لاستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوي الإقليمي والعالمي واتخاذ كافة الآليات لدعم منظومة النقل البحري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية للدول بالاضافة الي الاستغلال الأمثل للتطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانيء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والمواني الجافة وبما يساهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى أوروبا.

تحويل ميناء دمياط إلى ميناء محوري في البحر المتوسط

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة ، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها الي 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل الذي سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب ، هاباج لويد) ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م ، وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3400 م بعمق 18م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالي 600 م وعمق 17م وساحة خلفية حوالي 270 ألف م2.

توطين صناعة النقل في مصر

أكد وزير النقل، أن شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمة أيضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق بين ميناء مصري وميناء إيطالي وشركة مصرية وشركة إيطالية ومع شركات مراكب لتسهيل شحن البضائع للخارج، مشيراً أن الوزارة حققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في ايطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصيني، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو، نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.