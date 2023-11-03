ميناء دمياط يستقبل 35 ألف طن بضائع على متن 8 سفن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبال الميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادر 8 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

35977 طن من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألفًا و977 طنًا تشمل 3630 طن رمل و8422 طن يوريا، و1488 طن كلينكر، و3600 طن زيت صويا، و6462 طن أسمنت، و8757 طن بضائع متنوعة، و3568 طن جبس معبأ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و624 طنًا تشمل 5473 طن خردة و7700 طن ذرة، و11018 طن حديد و5700 طن ابلاكاش و8733 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 16 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 12 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 764 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67569 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418972 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2411 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4568 شاحنة.