«مستقبل وطن»: كلمة الرئيس بالقمة العربية قوية وحذرت من التخاذل تجاه ما يحدث في غزة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية كانت حاسمة وقوية ولخصت القضية الفلسطينية، وأوضحت حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الدول المصرية جميع محاولات تنفيذ قوات الاحتلال تنفيذ تهجير قسري ضد الأشقاء الفلسطينيين، حيث كشف الرئيس السيسي معاناة الفلسطينيين بتأكيده أن القمة العربية جاءت في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأضاف «رزق» أن الرئيس السيسي سلط الضوء على مشاعر الشعوب العربية بشأن ما يحدث من حرب إبادة جماعية في غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عندما أكد أن الوقت يمر ثقيلا على فلسطين وأهلها ويمر جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف مساوئ المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف، وهو ما يكشف حجم تفاعل الرئيس السيسي مع معاناة الفلسطينيين من هذا الاحتلال الغاشم.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي كشف محددات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وموقفها الواضح والقوى تجاه العدوان على غزة، بتأكيده أن مصر أدانت منذ البداية استهدافا وقتلا وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي.

وأوضح، في بيان له، أن الرئيس السيسي وجه رسائل تحذيرية خلال القمة العربية من توسع رقعة الحرب بسبب الحرب على غزة، حيث إن مصر حذرت كثيرا من مغبة السياسات الأحادية، ووجه نداء للدول العربية بضرورة اتخاذ مواقف قوية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال تحذيره من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.