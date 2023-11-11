تشكيل لجنة ثنائية لمتابعة جودة ومأمونية خدمات محطات مياه الشرب بالمنيا

قال رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه عقد الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة، بحضور كل من ممثلي الصحة البيئية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بركات رئيس قطاع المعامل، ومديرالجودة، ومديرى المعامل، والكيميائيين بالمعامل بالشركة.

لجنة ثنائية لمتابعة جودة المحطات

وأكد «السعيد»، أن الاجتماع ناقش وبحث العينات المرفوعة من قبل صحة البيئة وكذلك التنسيق لعمل اللجنة الثنائية لمتابعه جودة المحطات، وذلك بناءاً على كتاب الدكتور وزير الصحة الى وزير الإسكان، حيث تم الاتفاق على الحلول المقترحة لضمان جودة واستدامة الخدمة.

سلامة ومأمونية وجودة المياه خط أحمر

وأوضح «السعيد»، أن سلامة ومأمونية وجودة المياه خط أحمر، من خلال الاهتمام الدائم بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والتي تعتبر أولوية قصوى غيرمسموح بتجاوزها، وتأتي من أهم أولويات الشركة من خلال التطوير المستمر لمعامل الشركة وتزويدها بأحدث الأجهزة، وكذلك توفير سيارات المعامل المتنقلة، والتي تساهم في سرعة الحصول علي العينات وكذلك الرد على شكاوي المواطنين وطمأنتهم فيما يخص جودة المياة ومطابقتها للمواصفات القياسية والبكترولوجية.