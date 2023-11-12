مراجعات سلبية وإيرادات ضعيفة لـ«The Marvels» في السينمات

يستعد جمهور عالم «مارفل» السينمائي لمشاهدة أحدث أعمالهم السينمائية «The Marvels»، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم على مدار الأيام الماضية، ويعتبر الجزء الثاني من فيلم «Captain Marvel» الذي طرح في 2019، واستمرارا للمسلسل التلفزيوني القصير «Ms. Marvel» الذي طُرح في 2022.

ولم ينجح فيلم «The Marvels» في تحقيق إيرادات مرتفعة في ليلة المعاينة الأولية في السينمات الأمريكية، حيث لم تتجاوز إيرادات الفيلم البالغة ميزانيته 220 مليون دولار سوى 6.6 مليون دولار، كما لم ينجح الفيلم في تحقيق مراجعات نقدية إيجابية من قبل النقاد والجمهور وفقا لموقع «Collider».

حصل الفيلم على مرجعات بلغت 5.9 من 10 على موقع «Rotten Tomatoes»، أما صحيفة «نيويورك بوست» أعطت الفيلم مراجعة سلبية ووصفته بأنه «مزعج»، بينما ذهبت أراء النقاد والجمهور في موقع «Screen Rant»إلى أن النقد يتعلق في الغالب بالشخصيات وافتقار الفيلم إلى التماسك.

تفاصيل فيلم «The Marvels»

الفيلم من إخراج نيا داكوستا، التي شاركت في كتابة السيناريو مع ميجان ماكدونيل وإليسا كاراسيك، وهو من بطولة بري لارسون، وتيونا باريس، وإيمان فيلاني، إلى جانب زاوي أشتون، وجاري لويس، وبارك سيو جون، وزنوبيا شروف، وموهان كابور، وساجار شيخ، وصامويل إل جاكسون.

بدأ التصوير الرئيسي في يوليو 2021 وانتهى بحلول منتصف مايو 2022، ما بين استوديوهات باينوود في باكينجهامشير، واستوديوهات لونج كروس في ساري بإنجلترا، وكذلك في لوس أنجلوس وتروبيا بإيطاليا.