إيرادات ضعيفة لـ«The Marvels» في المعاينات الأولية بالسينمات

لم ينجح فيلم «The Marvels» في تحقيق تواجد قوي في شباك التذاكر الأمريكي خلال المعاينات الأولية، حيث لم يحقق الفيلم سوى 6.6 مليون دولار، بانخفاض 20.7 مليون دولار عن الإيرادات التي حققها الجزء الأول من الفيلم في عام 2019، وتذهب المؤشرات إلى أن الفيلم لن ترتفع إيراداته خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أكثر من 55 مليون دولار.

ويعتبر فيلم «The Marvels» من أدنى أفلام عالم «مارفل» السينمائي تحقيقا للإيرادات، إذا استمر تحقيق الإيرادات على نفس المستوى الحالي، وسيكون أيضا أقل إيرادات من الأفلام التي تم طرحها خلال فترة الوباء ومنها «Eternals» و«Shang-Chi» و«Legend of the Ten Rings»، وفقا لما نشره موقع «Collider».

وكان من المتوقع سابقا أن يحقق الفيلم إيرادات تصل لـ80 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ولكن تم تخفيض التوقعات لـ60 مليون دولار، قبل أيام من طرح الفيلم في السينمات، خاصة مع استمرار إضراب ممثلي هوليوود الذي منع أبطال الفيلم من الترويج للفيلم قبل صدوره.

الناقد خليل حنون: تراجع إيرادات The Marvels يعرض «ديزني» لخسارة قاسية

قال الناقد اللبناني خليل حنون: «عند بدء مبيعات تذاكر فيلم ديزني الجديد The Marvels كانت التوقعات أنه سيحقق في افتتاحيته بين 70 إلى 80 مليون دولار في الولايات المتحدة، لكن هذا الرقم تراجع إلى 60 مليون دولار بسبب تراجع الإقبال على شراء تذاكره، وهذا سبّب القلق الكبير لديزني لأن الفيلم تكلفته عالية بلغت نحو 220 مليون دولار مما يعرضها لخسارة قاسية قد تكون أسوأ من خسارة فيلم The Flash من عالم DC».

أسباب تراجع الفيلم

وعن أسباب تراجع إيرادات الفيلم، أوضح حنون في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «من أسباب هذا التراجع، هو ضعف شعبية أفلام السوبر هيروز إضافة لوجود الممثلة بري لارسن التي يكرهها عدد كبير من جمهور عالم مارفل للأبطال الخارقين، وهناك احتمال أن ما يحدث في غزة قد أثّر على قرار الكثيرين في شراء تذاكر لهذا الفيلم بسبب سياسة شركة ديزني الداعمة للكيان المحتل».