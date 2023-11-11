نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود تصوت على إنهاء الإضراب ديسمبر المقبل

قارب إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون على الانتهاء بعد أكثر من 100 يوم متواصل، حيث وافق مجلس الإدارة على عقده الجديد مع الاستوديوهات الكبرى بأغلبية 86% من الأصوات، وأرسله إلى الأعضاء للتصديق عليه.

وأعلنت النقابة الموافقة الرسمية في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون، فران دريشر، والمدير التنفيذي دنكان كرابتري، وأعضاء لجنة التفاوض على العقود في مقر النقابة للإعلان عن الشروط، وسيتم توزيع التفاصيل الكاملة للعقد يوم الاثنين المقبل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت كرابتري في بداية المؤتمر: «هذا النصر هو انتصار الجميع»، بينما قال تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يتفاوض نيابة عن الاستوديوهات، إنه أيضًا «مسرور» بتصويت مجلس الإدارة، متابعا: «نحن ممتنون أيضًا لأن الصناعة بأكملها عادت بحماس إلى العمل».

نقابة الممثلين الأمريكية: لم نحصل على كل ما كنا نبحث عنه في المفاوضات

وفي المؤتمر الصحفي، أقر مسؤولو نقابة الممثلين أنهم لم يحصلوا على كل ما كانوا يبحثون عنه في المفاوضات، ومن المقرر أن تبدأ عملية التصديق الأسبوع المقبل، وستتضمن اجتماعات للأعضاء لمناقشة شروط الصفقة، على أن يختتم التصويت على التصديق يوم 5 ديسمبر المقبل.