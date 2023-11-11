البنك الزراعي يطلق مبادرة «إيد بأيد» لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالدقهلية

أطلق البنك الزراعي المصري، اليوم، فعاليات مبادرة إيد بأيد في محافظة الدقهلية، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ونظم البنك مؤتمراً جماهيرياً في قصر ثقافة المنصورة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وشهدت الفعالية الإعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتشمل هذه المساهمات توزيع 1000 طن من السلع الغذائية، و1000 طن من الدواجن، و1000 طن من اللحوم، و1000 طن من الأسماك، بالإضافة إلى توزيع 1000 جهاز تنفس صناعي، و1000 جهاز حضانة أطفال، و1000 جهاز إسعاف.

وأكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة إيد بأيد؛ تأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أن البنك يستهدف من خلال هذه المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في كافة محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية على تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أن مبادرة "إيد بأيد" تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها هذه المبادرة، ونعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة اهالينا بالدقهلية.

وأشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بدور البنك الزراعي المصري في خدمة سكان الريف وتقديم كافة البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزراعين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهلهم.