بأعلى عائد.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري العديد من البرامج الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية التي يبحث عنها المواطنون باستمرار ولكن تختلف تفاصيلها وفقاً لكل شهادة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادات الادخارية داخل البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- الحد الأدنى للشراء: 1000 ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- يصل سعر العائد في السنة الأولى إلى 22% وفي السنة الثانية إلى 18% والسنة الثالثة إلى 16%.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- يصل الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- عائد يصل إلى 19% شهرياً.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 19.5% ربع سنوي.

الشهادة الخماسية

- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- سعر العائد يصل إلى 12.25% شهرياً.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

شهادة أمان المصريين

- يوفر البنك الأهلي المصري شهادة إدخارية أخري تصل مدتها إلي 3 سنوات.

- يمكن شراء الشهادة بقيمة 500 جنيها.

- سعر العائد يصل إلى 13%.

- كما لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.