تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي.. سعر العائد متغير

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الشهادات لشهر أبريل 2023، من بينها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، تكون مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

أسعار العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

وسعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير هو 18.5% ربع سنويًا، إذ أنه مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري.

الشهادة البلاتينية

ويبدأ احتساب العائد على الشهادة البلاتينية من يوم العمل التالي لشراء، ويمكن الاقتراض بضمانها، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

تفاصيل استرداد الشهادة

ولا يسمح باسترداد مبلغ الشهادة قبل مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولكن يمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة بالبنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.