بأعلى عائد.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي شهادات الاستثمار أو الادخار بأعلى عائد، وتوفر فرص استثمارية جميع شرائح المجتمع، وتبدأ بقيمة 1000 جنيه، بعائد يبدأ من 19% إلى 22% حسب نوع الشهادة التي يشتريها المواطن.

«الوطن» ترصد تفاصيل أفضل 5 شهادات في البنك الأهلي المصري بأعلى عائد وتحقق للمواطن أرباح كبيرة بطريقة مضمونة وآمنة وهي كالتالي.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.