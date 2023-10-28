بأعلى عائد.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري
كتب:
محمد سيف
11:24 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
شهادات البنك الأهلي
أعلن البنك الأهلي شهادات الاستثمار أو الادخار بأعلى عائد، وتوفر فرص استثمارية جميع شرائح المجتمع، وتبدأ بقيمة 1000 جنيه، بعائد يبدأ من 19% إلى 22% حسب نوع الشهادة التي يشتريها المواطن.
«الوطن» ترصد تفاصيل أفضل 5 شهادات في البنك الأهلي المصري بأعلى عائد وتحقق للمواطن أرباح كبيرة بطريقة مضمونة وآمنة وهي كالتالي.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.
شهادة أمان المصريين
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 13%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.
شهادة استثمار ب
- العملة هي الجنيه المصري.
- سعر عائد الشهادة: 14.50%.
- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.