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بأعلى عائد.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري

كتب:

محمد سيف
11:24 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي شهادات الاستثمار أو الادخار بأعلى عائد، وتوفر فرص استثمارية جميع شرائح المجتمع، وتبدأ بقيمة 1000 جنيه، بعائد يبدأ من 19% إلى 22% حسب نوع الشهادة التي يشتريها المواطن.

«الوطن» ترصد تفاصيل أفضل 5 شهادات في البنك الأهلي المصري بأعلى عائد وتحقق للمواطن أرباح كبيرة بطريقة مضمونة وآمنة وهي كالتالي.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة في البنك الأهلي المصري: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.

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