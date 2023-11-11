حملات مكثفة لرفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في مدينة بيلا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، شنّ حملاتها الموسعة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة وقراها.

رفع جميع مخلفات وتراكمات القمامة

ونفذ جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا، حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من مختلف قطاعات المدينة والسوق العمومي، بالتنسيق مع مسئولي ومشرفي قطاع النظافة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية، وتم رفع جميع مخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقلب العمومي، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها المدينة للحفاظ علي المظهر الجمالي الحضاري للمدينة.

كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع

كما نفذت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، عِدة حملات للنظافة تحت إشراف رؤساء القري، لرفع المخلفات والأتربة من نقاط التجميع، ومنع تراكمات القمامة بالشوارع، فضلاً عن استكمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ببعض القري، بجانب شنّ حملات للتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها في عدد من القرى.