إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية نقلا عن بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وكانت القوات الروسية، اعترضت في وقت سابق، 5 صواريخ هيمارس الأمريكية، وأسقطت 38 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من «دونيتسك» و«زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفستي» الروسية.

مرشح أمريكي: ليس لدينا أي إمكانيات دفاعية وهجومية

سياسيا، قال فيفيك راماسوامي مرشح الرئاسة الأمريكية 2024، إن على «واشنطن»، تجنب المواجهة مع روسيا والصين في ظل صواريخ «موسكو» فرط الصوتية، مبررا بأن الصدام قد يزيل بلاده عن الوجود، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها أي إمكانيات دفاعية وهجومية جدية في الفضاء.

بوريل: أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا

من جانبه، أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا في المستقبل المنظور، مشيرا خلال مؤتمر حزب الشيوعيين الأوروبيين، إلى أن أوروبا تواجه تحديا مزدوجا أوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط.

بدورها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لحديث صارم مع نظيره الصيني شي جين بينج حول روسيا، خلال اللقاء المقرر في مدينة «سان فرانسيسكو».