الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب فصل الشتاء

يسعى الطرفان الروسي والأوكراني إلى تحقيق مكاسب ميدانية، وتكثيف الضغط على الطرف الآخر قبل الاضطرار إلى إبطاء العمليات العسكرية بسبب الجليد.

سباق مع الزمن تخوضه أوكرانيا قبل قدوم فصل الشتاء، حيث تكثف عمليات الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو الماضي ضد الجيش الروسي من أجل تحقيق مكاسب عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو أو من خلال استهداف العمق الروسي، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

إعادة تنظيم الجيش

أما روسيا، فإنها تنتظر فصل الشتاء كي تعيد تنظيم صفوف جيشها وزيادة وتقوية تحصيناتها وخنادقها وحقول ألغامها على طول خط المواجهة الممتد لعشرات ومئات الكيلو مترات التي يمكن من خلالها توجيه ضربات قوية لأوكرانيا.

ضرب البنية التحتية الأوكرانية

تقارير استخباراتية بريطانية أشارت إلى وجود اتجاه لدى روسيا لضرب البنى التحتية الأوكرانية ومرافق الطاقة قبل قدوم فصل الشتاء، مما يؤثر على قدرة كييف على خوض أي معركة في الشتاء، وتوقع خبراء استراتيجيون أن تحقق القوات الأوكرانية نجاحات عسكرية خلال فصل الشتاء بفضل الاعتماد على دبابات ليوبارد وتشالنجر 2 وأبرامز m1 التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو إلى كييف.