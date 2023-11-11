«الصحفيين»: فتح باب التقديم لجدول المشتغلين ومد فترة تلقي أوراق «تحت التمرين»

قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس اللجنة، فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية تحت التمرين.

لجنة قيد المشتغلين

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين سيكون من يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري، وحتى الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر 2023 الجاري.

لجنة قيد تحت التمرين

كما قررت لجنة القيد في نقابة الصحفيين أيضا مد باب تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين من يوم الاثنين القبل الموافق 13 نوفمبر 2023 الجاري، وحتى يوم 30 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة أسماء المتقدمين سواء لجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين حتى يتسني تقديم أية طعون كما هو متعارف، ثم انعقاد اللجنة وعرض نتيجة قراراتها على اجتماع المجلس لاعتمادها رسميا.

التبرع لفلسطين

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين قد أعلن أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر الموافقة على الطلب المقدم من نحو 250 من الزملاء والزميلات بخصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق. وأكد السكرتير العام أن مجلس النقابة دعا الزميلات، والزملاء الراغبين فى التبرع خصمًا من البدل التقدم بطلب للنقابة.