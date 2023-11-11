الرئيس الإيراني: أمريكا تفضل إسرائيل على حياة الآلاف من الأبرياء
كتب:
نرمين عفيفي
03:03 م | السبت 11 نوفمبر 2023
إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العالم اعتاد مشاهد القصف والاستهداف العشوائي واستخدام القنابل الضوئية المحظورة وقتل 11 ألف من المدنيين الأبرياء كما يوجد ما يزيد عن 3 آلاف شخص تحت الأنقاض، ومعظم ضحايا الهجوم الإسرائيلي من النساء والأطفال الأبرياء.
وأضاف الرئيس الإيراني خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت بما يحدث، وهي شريك أساسي في الجرائم، وإسرائيل هي الولد غير الشرعي لأمريكا، فهي التي تفضل الكيان الصهيوني على حياة الآلاف من الأطفال المظلومين، فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الكيان الصهيوني على القيام بالأعمال المجرمة، معتبرة إياه بالدفاع المشروع، وهو لا يتطابق مع القواعد الدولية».
وتابع الرئيس الإيراني: «الأسطول البحري الأمريكي أُرسل للمنطقة بالتزامن مع الأحداث الجارية، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية فعليا دخلت الحرب لصالح إسرائيل، من خلال الدعم الشامل للكيان الصهيوني ومنعت المصادقة على القرار الذي كان يمنع المصادقة عل قتل الفلسطنيين».