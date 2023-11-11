الرئيس الإيراني: أمريكا تفضل إسرائيل على حياة الآلاف من الأبرياء

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العالم اعتاد مشاهد القصف والاستهداف العشوائي واستخدام القنابل الضوئية المحظورة وقتل 11 ألف من المدنيين الأبرياء كما يوجد ما يزيد عن 3 آلاف شخص تحت الأنقاض، ومعظم ضحايا الهجوم الإسرائيلي من النساء والأطفال الأبرياء.

وأضاف الرئيس الإيراني خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت بما يحدث، وهي شريك أساسي في الجرائم، وإسرائيل هي الولد غير الشرعي لأمريكا، فهي التي تفضل الكيان الصهيوني على حياة الآلاف من الأطفال المظلومين، فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الكيان الصهيوني على القيام بالأعمال المجرمة، معتبرة إياه بالدفاع المشروع، وهو لا يتطابق مع القواعد الدولية».

وتابع الرئيس الإيراني: «الأسطول البحري الأمريكي أُرسل للمنطقة بالتزامن مع الأحداث الجارية، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية فعليا دخلت الحرب لصالح إسرائيل، من خلال الدعم الشامل للكيان الصهيوني ومنعت المصادقة على القرار الذي كان يمنع المصادقة عل قتل الفلسطنيين».