52 نائبا أمريكيا يطالبون بايدن بمنع دخول الرئيس الإيراني للولايات المتحدة

طالب مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بلغ عددهم 52 نائبا رئيس البلاد، جو بايدن برفض تأشيرات الدخول لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحضور اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، في دورتها الـ77 في «نيويورك» بسبب سجل المسؤول الإيراني، في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المشرعون في رسالة، إن لا يمكن لـ«واشنطن»، التغاضي عن تورط رئيسي المباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك القتل الجماعي المنظم في عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين، بينهم نساء وأطفال من قبل «نظام طهران».

مشرعون أمريكيون: الرئيس الإيراني كان عضوا في «لجنة الموت»

وأضاف المشرعون الأمريكيون، أن رئيس إيران، كان عضوا موثقًا في «لجنة الموت» المجموعة المسؤولة عن الإشراف على المجزرة ضد أعضاء من الجماعات السياسية المعارضة الأخرى، مطالبون، بتطبيق المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، المانحة لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية السلطة القانونية لرفض دخول أي فرد متورط في أي عمل من أعمال التعذيب أو القتل.

عقوبات أمريكية على وزارة الأمن الإيرانية على خلفية الهجوم السیبرانی على ألبانيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها على خلفية الهجوم السیبرانی على ألبانيا، في يوليو 2022، الذي تسبب التهديدات السيبرانية في حدوث اضطرابات في أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية.

وقالت وزارة «الخزانة» الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة وضع وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها على قائمة العقوبات لقيامهما بأنشطة إلكترونية ضد «واشنطن»وحلفاؤها، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

ألمانيا تعلن ضبط نحو 700 كيلوجرام من «الهيروين» مصدرها إيران

وفي ألمانيا، أشارت السلطات، إلى ضبط نحو 700 كيلوجرام من «الهيروين»، أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد، مصدرها إيران، مؤكدة اعتقال 4 أشخاص أحدهم إيراني «35 عاما» في هولندا.

وبالإضافة إلى الإيراني، شملت الاعتقالت، رجلا يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة ووسيط تركي«53 عاما» وألماني «54 عاما» يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات .

وقال ممثلون للادعاء في ألمانيا، إن 4 أشخاص اعتُقلوا بعد تنفيذ الشرطة أكبر ضبطية لـ«الهيروين» في تاريخ البلاد، بمدينة «هامبورج» الواقعة شمالي البلاد، بنهاية أغسطس الماضي، في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.

ونفذت الشرطة الألمانية، الاعتقالات، أمس الأول الخميس، بعد تفتيش 10 بنايات في «دريسدن» و«كيمنتس» بهامبورج وفي هولندا، فيما صادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.