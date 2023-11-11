غلق وتشميع 5 محاجر غير مرخصة في مركز دسوق بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من غلق 5 محاجر غير مرخصة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

غلق وتشميع 5 محاجر غير مرخصة بدسوق

وأغلقت الوحدة المحلية 5 محاجر بنطاق قرية محلة أبو علي واحد على مساحة 225 متر زراعة، والثانى 210 متر كتلة سكنية، والثالث بعزبة موسى حسين بشابة على مساحة 3 قيراط، والرابع محجر مواد بناء غير مرخص بنطاق قرية شابة على مساحه 700 متر بما يُعادل 4 قراريط، والخامس عزبة أبو العينين بشابة 500 متر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة علي مستوي المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه علي الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض علي النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.